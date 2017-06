Vrienden wilden steekpartijverdachte laten opnemen

De 31-jarige man uit Leeuwarden die ervan wordt verdacht dat hij donderdag zijn moeder doodstak en zijn vader ernstig verwondde, heeft ernstige psychische problemen. Dat zeggen zijn vrienden tegen Omrop Fryslân. Ze waren bezig met een verzoek om hem gedwongen op te laten nemen bij de GGZ.

De man was al twee keer vrijwillig bij de GGZ geweest, maar hij wilde zich niet langdurig laten behandelen. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zegt dat hij "onvoldoende informatie" had om de man gedwongen op te laten nemen. Een burgemeester kan zo'n maatregel alleen nemen op grond van een psychiatrisch rapport en dat was er niet.

Op de school van de jongste dochter van het slachtoffer is stilgestaan bij de steekpartij. Klasgenoten van het meisje werden afzonderlijk opgevangen.