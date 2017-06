Enorme tijgerpython in Oosterbeek stelt experts voor raadsel

Dat de tijgerpython is ontsnapt, is volgens Bom onwaarschijnlijk. Dat had de slang - die normaal in de tropen voorkomt - best kunnen overleven met het warme weer van de afgelopen dagen. Bovendien had de eigenaar dan toch wel alarm geslagen.

Onder strenge voorwaarden mogen mensen reuzenslangen als huisdier houden. Volgens Bom zijn er een paar honderd Nederlanders die er thuis een hebben in een terrarium. De tijgerpython is een van de populairste. "Maar de meeste mensen houden ermee op zodra de slang een meter of 4 lang is. Dan worden ze er bang van", zucht de reptielendeskundige.