Colombiaanse media en ELN: Derk Bolt en Eugenio Follender vrij

De twee zouden in het oerwoud door de ELN zijn overgedragen, meldt onder meer het Colombiaanse tv-station RCN. Het is nog niet duidelijk of Bolt en Follender daadwerkelijk in goede gezondheid zijn. Waarschijnlijk worden ze eerst medisch onderzocht voordat ze terugkeren naar Nederland. Volgens de RCN moesten militaire operaties in het gebied worden stilgelegd voor hun veilige aftocht.

Bolt en Follender maakten in Colombia opnamen voor het tv-programma Spoorloos. Al snel werd vermoed dat de ELN achter de ontvoering zat en dat werd in de loop van de week bevestigd.