Formatievlog #14: Pechtolds trucjes en evacuatie Binnenhof net voorkomen

28 graden maar liefst, was het deze week in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Hoe we dat weten? De Formatievloggers namen een thermometer mee het gebouw in om het te checken. Dat Vincent Rietbergen het ding vervolgens binnen was vergeten, was iets minder handig, vond de marechaussee.

Maar niet alleen de temperatuur wordt in Formatievlog #14 besproken. Ook de beste formatiefoto tot nu toe (spoiler: die is gemaakt door Els van de snackbar) en de trucjes van Pechtold. Afgelopen week aten Segers en Pechtold namelijk samen, maar de D66-leider koos zijn moment om naar het toilet te gaan toch wel een beetje sluw.

De rijsttafel was lekker en de besprekingen gingen goed: de conclusie was dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om de tafel gaan zitten. Zullen deze onderhandelingen wél lukken? Vullings, Rietbergen en Van der Wulp geven hun mening.

Oh en mannen: DE VLOER IS LAVA!