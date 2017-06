Britse dj verspreekt zich over mysterieuze kunstenaar Banksy

De Britse dj, acteur en graffiti-artiest Goldie lijkt per ongeluk de naam van de mysterieuze kunstenaar Banksy bekendgemaakt te hebben. In een podcast zegt Goldie dat hij Banksy, die hij Robert noemt, heeft geadviseerd t-shirts met zijn naam erop te verkopen. Er gaan al jaren geruchten dat muzikant Robert Del Naja van de triphopgroep Massive Attack de man achter Banksy is.

Na zijn kennelijke verspreking valt Goldie enkele seconden stil. Daarna probeert hij zijn gesprek met hiphop-artiest Scroobius Pip snel ergens anders over te laten gaan.

Concerten

Goldie en Robert Del Naja kennen elkaar sinds de jaren tachtig, toen ze allebei bekende graffiti-kunstenaars waren in Bristol. Fans van de muziekgroep en Banksy denken dat de verspreking van Goldie bevestigt wat zij al langer vermoedden: Banksy en Robert Del Naja zijn dezelfde persoon.

Vorig jaar schreef de Britse journalist Craig Williams dat Banksy mogelijk een kunstenaarscollectief is dat wordt geleid door Robert Del Naja. Hij wees er onder meer op dat de kunstwerken van Banksy wereldwijd verschijnen op plekken waar Massive Attack op dat moment ook concerten geeft.

'Sterke verhalen'

Del Naja heeft de speculaties altijd afgedaan als sterke verhalen. Wel zegt hij dat hij bevriend is met Banksy, die recent het voorwoord schreef van een boek over Massive Attack en de kunst rond de groep, die vanaf de jaren 90 een aantal grote hits had. Onder meer het nummer Teardrop is bekend en wordt nog steeds vaak gebruikt als themamuziek bij televisieseries en games.

Zowel Banksy als Massive Attack verwerken vaak confronterende politieke boodschappen in hun werk. Zo maakte Banksy recent een muurschildering die was geïnspireerd op de brexit. Ook wilde hij Britse stemmers belonen met prints van zijn werk als zij bij de afgelopen parlementsverkiezingen hun stem niet aan Theresa May gaven.

Bij recente optredens van Massive Attack hingen grote videoschermen waarop beelden van onder meer vluchtelingen te zien waren. Bij die videobeelden waren ook vaak teksten en nieuwskoppen te zien uit de kranten en van nieuwssites die worden gelezen in het land waar de band op dat moment optreedt.