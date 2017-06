Mollema en De Kort knechten in de Tour

Bauke Mollema en Koen de Kort maken deel uit van de selectie van Team Trek- Segrafedo voor de Tour de France, die volgende week in Düsseldorf van start gaat. De twee hebben een dienende rol. Mollema's voornaamste doel is om Alberto Contador bij te staan. De Spanjaard gaat op jacht naar zijn derde eindzege in de Tour. Contador krijgt daarbij ook hulp van André Cardoso, Markel Irizar en Jarlinson Pantano.

Koen de Kort moet zich op het vlakke onderscheiden, hij is meegenomen om John Degenkolb aan een etappeoverwinning te helpen. De 28-jarige Duitse sprinter krijgt ook hulp van Fabio Felline en Michael Gogl.

Voor Cardoso, Felline en Gogl wordt het hun debuut in de Ronde van Frankrijk.