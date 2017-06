'Super League voor Nederland lastig, maar niet onmogelijk'

Met vijftig atleten staat Nederland dit weekend aan de start van het EK landenteams in Lille. Oranje, dat in 2015 promotie afdwong naar de hoogste divisie (Super League), komt echter niet in de sterkste opstelling naar Frankrijk.

"Dat komt omdat sommige atleten, bijvoorbeeld Sifan Hassan, andere prioriteiten hebben", legt atletiekcommentator Léon Haan uit. "Zij traint in de Verenigde Staten en dit toernooi past niet in haar planning. Dat geldt ook voor sprintster Dafne Schippers of Sanne Verstegen op de 800 meter."

Schippers zal wel de estafette (4x100 meter) lopen in Lille, maar komt niet in actie op de 100 of 200 meter. Dat geldt dan weer wel voor Churandy Martina, die op beide afstanden de WK-limiet nog moet lopen.