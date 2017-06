Zwemmen in rivieren is écht levensgevaarlijk, herhaalt Rijkswaterstaat

Toch is er geen algeheel zwemverbod in rivieren. "Wat wel verboden is, is het zwemmen in de vaargeul, het stuk dat bedoeld is voor de scheepvaart. Tussen de kribben mag je recreëren en dus ook zwemmen. Zeker met het mooie weer doen veel mensen dat", zegt Fleuren.

Maar ook dat is niet zonder gevaar. "Zeker voor kinderen en mensen die slecht ter been zijn. Als er een schip voorbij komt, dan wordt het water eerst opgestuwd. Daarna wordt het water teruggetrokken en krijg je een zuigende werking. Kleine kinderen of oudere mensen kunnen daardoor gemakkelijk worden meegezogen."