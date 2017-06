KPN wil met Sven Kramer nieuwe schaatsploeg opzetten

In een eerder gepubliceerde visie voor de toekomst spreekt de KNSB al over een commercieel model, waarbij een aantal gelijkwaardige partners de sponsoring van de schaatssport in Nederland voor hun rekening moeten nemen. "Grote delen van die visie zijn nog steeds realiseerbaar"', zegt woordvoerder Mark Versteegen van KPN.

"Met de wetenschap dat het sponsorcontract met de KNSB in de zomer van 2018 afloopt, kunnen we moeilijk wachten tot volgend jaar om met elkaar te gaan praten. KPN en de KNSB moeten vol aan de bak. We zijn in gesprek gegaan, alle opties liggen open. Ook onze rol wordt daarin meegenomen", voegt Versteegen toe.

'Met elkaar in gesprek'

Olivier Smit, commercieel directeur van de KNSB, uit zich in soortgelijke woorden. "Het is zeker niet zo dat KPN van plan is de sponsoring van de KNSB te stoppen. Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek. Het lijkt me logisch dat KPN maximale waarde uit het schaatscircuit wil halen. Wij gaan niet over hun keuzes. Mijn taak is het om maximaal rendement voor de schaatswereld te creƫren"', aldus Smit.