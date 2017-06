Nederlandse fysiotherapeut in Mosul: 'Je bent de hele dag in de oorlog'

Er is genoeg personeel om alle gewonden te verzorgen. "We redden het net, we kunnen zeven dagen in de week, tien uur per dag werken. Maar als het drukker wordt, gaan we het lastig krijgen. Bij grote drukte is er de mogelijkheid om patiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen buiten de stad."

Guido Verschoor zegt dat zijn werk erg zwaar is. Maar ook heel mooi, haast hij zich erbij te zeggen. "Wij helpen natuurlijk mensen die het echt, echt, heel erg nodig hebben. Dat geeft heel veel energie. Het is vermoeiend werk maar het is de moeite waard."