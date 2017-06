Hervorming World League blokkeert opmars Oranje

Michel Everaert, directeur sport van de Nederlandse volleybalbond Nevobo, toont begrip voor de plannen van de FIVB. "In het volleybal blijft men zoeken naar vernieuwing, daar hoort dit ook bij", stelt de directeur, die in mei ook bij de presentatie van het nieuwe concept aanwezig was.

Everaert: "Ik begrijp ook dat een land als Japan wordt doorgeschoven, want daar komt het grote geld vandaan." Het doet voor hem minder ter zake dat de hervormingsplannen ten koste gaan van de sportieve ambities van Oranje.

"Het gaat om het zoeken naar een goed verdienmodel. Uiteindelijk profiteert Nederland ook door middel van het prijzengeld dat er te winnen valt."

Niet blind staren

Everaert krijgt bijval van technisch directeur Bram Ronnes. "We moeten ons niet blind staren op de promotie. Ons doel was plaatsing voor de Final Four en dat is gelukt", zegt de oud-volleyballer.