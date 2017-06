Celstraf voor Zuid-Koreaanse 'raspoetin'

De vrouw die centraal staat in een Zuid-Koreaans corruptieschandaal is tot drie jaar cel veroordeeld, omdat ze een universiteit onder druk had gezet om haar dochter toe te laten.

Het is de eerste straf voor Choi Soon-sil sinds het corruptieschandaal aan het licht kwam. Ze staat nog terecht voor veel zwaardere vergrijpen, zoals omkoping en corruptie. Gebedsgenezeres Choi geldt als een raspoetin die ongekende invloed had op president Park.

Soon-sil was jarenlang een vertrouweling van Park. Ze gebruikte die invloed om voor haar dochter Chung Yoo-ra een plekje te krijgen aan een prestigieuze universiteit in Seoul, hoewel haar cijfers onder de maat waren, ze vaak afwezig was en werd beschuldigd van plagiaat.

Corruptie

De beschuldigingen leidden tot veel ophef in Zuid-Korea, omdat Chung werd voorgetrokken vanwege de invloed en rijkdom van haar familie. Er waren dagenlang protesten tegen Choi's banden met Park, onder meer door boze studenten.

Uiteindelijk bleek het schandaal veel groter dan beïnvloeding van de universiteit. Choi wordt er ook van beschuldigd dat ze tientallen miljoenen aannam van bedrijven om invloed uit te oefenen op president Park. Beide vrouwen ontkennen, maar Park werd gedwongen af te treden vanwege de beschuldigingen.

Meer veroordelingen

De 20-jarige Chung werd eind vorige maand door Denemarken uitgeleverd aan Zuid-Korea. Hoewel ze zegt dat ze niet wist dat ze een voorkeursbehandeling kreeg, wil het Openbaar Ministerie haar arresteren voor haar rol in de zaak.

Twee bestuurders van de universiteit zijn ook veroordeeld voor hun aandeel.