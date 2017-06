Bredase afdeling van Denk keert zich tegen landelijke top

De Bredase afdeling van Denk heeft zich teruggetrokken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De afdeling vindt dat de partijtop in Den Haag ondemocratisch is en weinig transparant.

Dat meldt de Volkskrant, die een brief van Denk Breda aan partijvoorzitter Selçuk Öztürk in handen heeft. Volgens de ontevreden leden trekt Öztürk te veel verantwoordelijkheden naar zich toe.

Denk Breda was de eerste lokale afdeling van de partij en werd opgericht in juni vorig jaar. In de brief schrijft de afdeling dat ze onder deze omstandigheden niet voor de partij in de gemeenteraad wil plaatsnemen.

Onbeschoft

Na de Tweede Kamerverkiezingen zou de partijtop de communicatielijnen met de achterban vrijwel helemaal hebben verbroken en ontbreekt er een inhoudelijke discussie over de koers van de partij. De afdeling Breda noemt in de brief aan Öztürk het gedrag van de top "onprofessioneel, ondankbaar en vooral heel erg onbeschoft".

Volgens de Volkskrant is er ook buiten Breda onvrede over het gebrek aan communicatie met lokale vrijwilligers. Verder is er boosheid over het uitblijven van een algemene ledenvergadering.

Scherp

De partijtop van Denk schrijft in een reactie dat kritiek vanuit de achterban "alleen maar goed is en ons scherp houdt". De top zegt dat de partij mogelijk in Breda toch nog mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar hoe is niet duidelijk.