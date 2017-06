Brandweer bestrijdt natuurbranden Oost-Brabant en Terschelling

In het Brabantse natuurgebied Mariapeel en op Terschelling zijn vannacht natuurbranden uitgebroken.

De brand in de Mariapeel is het grootst. Het vuur had rond 02.30 uur een omvang van 250 bij 50 meter en verspreidt zich verder. Inmiddels is er sprake van zeker twee brandhaarden. Met een groot aantal blusvoertuigen en tankwagens probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen.

Moeilijk toegankelijk

De bestrijding van het vuur is lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is en het niet eenvoudig is om bluswater naar de brandhaard te krijgen. Over de oorzaak is niets bekend. Gisteravond woedde al een kleinere brand in de nabijgelegen Grote Peel, die snel onder controle was. Daar was de oorzaak vermoedelijk een blikseminslag.

In het gebied geldt code rood, met een extra grote kans op natuurbranden. De regen die gisteravond viel heeft daar niets aan veranderd. "Dat was een druppel op de gloeiende plaat", aldus een woordvoerder van de brandweer.