Bekentenis neef uit 'Making a Murderer' opnieuw ongeldig verklaard

Brendan Dassey, de neef van de hoofdverdachte uit de documentaire-serie Making a Murderer moet volgens een hoger beroep-rechter in de Amerikaanse staat Wisconsin worden vrijgelaten. De bekentenis van Dassey is op een onrechtmatige manier tot stand gekomen.

Een lagere rechter had ook al geoordeeld dat de toen 16-jarige Dassey gedwongen werd een bekentenis af te leggen over zijn aandeel in de moord op de fotografe Theresa Halbach in 2005. Maar omdat de staat Wisconsin in hoger beroep ging, kwam Dassey niet vrij.

Vraagtekens

De Netflix-serie Making a Murderer uit 2015 gaat over de vervolging van Dassey en zijn oom Steven Avery, de hoofdverdachte in een moordzaak. Ze zouden samen de fotografe Halbach hebben vermoord. Maar in de documentaire worden grote vraagtekens gezet bij de bewijsvoering in de zaak.

Of Dassey door de uitspraak in hoger beroep nu vrijkomt, is nog onduidelijk. De staat Wisconsin kan nog naar het Amerikaanse Hooggerechtshof stappen. Zijn advocaten zeggen er alles aan te doen om hem vrij te krijgen en "hem na 4.132 dagen in de cel terug bij zijn moeder thuis te krijgen".