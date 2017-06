Moment en plek van vrijlating Bolt en Follender blijven onduidelijk

Er is nog geen duidelijkheid over vrijlating van de Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender. De gouverneur van het Colombiaanse departement Norte de Santander, waar de twee door guerrillabeweging ELN zijn ontvoerd, zei gisteren aan het einde van de middag dat de vrijlating een kwestie van uren was.

Na deze uitspraken van de gouverneur zijn er geen nieuwe officiƫle mededelingen gedaan. Maar NOS-correspondent Marc Bessems heeft wel geruchten gehoord dat Bolt en Follender mogelijk pas later vandaag vrijkomen.

Ook over de gezondheidstoestand van de twee ontvoerde Nederlanders is nog geen duidelijkheid. "We moeten nu nog afgaan op de ELN die zegt dat ze in goede gezondheid zijn", zegt Bessems. "Maar als de guerrillabeweging de twee overdraagt, zullen ze waarschijnlijk snel door een dokter worden onderzocht."

Legerhelikopter

Vermoedelijk worden Bolt en Follender diep in het oerwoud door de ELN overgedragen en met een legerhelikopter naar een stad gebracht.

De twee werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnamen maakten voor het programma Spoorloos. Al snel werd ervan uitgegaan dat de ELN erachter zat. Dat werd in de loop van de week bevestigd.