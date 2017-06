Niet iedereen mag na brexit in VK blijven

De Britse premier Theresa May heeft vanavond op de Europese top in Brussel haar eerste voorstel op tafel gelegd in de brexit-onderhandelingen. Ze stelt voor dat alleen mensen die langer dan 5 jaar in Groot-Brittanniƫ wonen na de brexit gegarandeerd in het land mogen blijven.

Iedereen die na maart 2014 in het Verenigd Koninkrijk is gaan wonen, raakt de status kwijt. Zij moeten na de brexit opnieuw een aanvraag doen en lopen kans niet opnieuw een verblijfsvergunning te krijgen.

Minder genereus

Britse media melden dat May dit voorstel zojuist tijdens het diner op de top heeft gepresenteerd. De premier kondigt al een aantal weken aan dat ze met een 'eerlijk' voorstel zou komen voor Europeanen in het Verenigd Koninkrijk. Ze biedt de blijvers na de brexit dezelfde gezondheidszorg, pensioenen, toeslagen en onderwijs aan als gewone Britten.

Toen deze plannen eerder al duidelijk werden werd er door Brusselse diplomaten terughoudend gereageerd. De EU eist bij de onderhandelingen dat alle EU-burgers na de brexit dezelfde status moeten houden als ze nu hebben.