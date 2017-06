Dumoulin weer even terug in Milaan

De Dom in Milaan was donderdag weer even van Nederland. Nog geen maand nadat Tom Dumoulin er de Giro d'Italia op zijn naam schreef, keerde hij terug. En hij was niet de enige prominente Nederlander in de modestad.

Als onderdeel van het staatsbezoek aan Italië, waren koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Milaan te gast bij een handelsdiner.