'Wij zagen die internetoplichters zo veel geld binnenharken'

Volgens de Nederlander werd zo per dag een paar duizend euro verdiend. Enorme bedragen als je bedenkt dat het een callcentermedewerker in India gemiddeld zo'n 250 euro per maand verdient. "De winstmarge moet gigantisch zijn geweest", zegt Ruben.

Heb je er aan gedacht ze aan te geven?

"Daar heb ik wel over nagedacht en ook aan mijn collega's voorgelegd", bekent de 35-jarige. Maar hij had zijn handen naar eigen zeggen ook vol aan zijn bedrijf. Ruben was toen net verhuisd naar India samen met zijn vrouw en twee kinderen. "En ik dacht: als ik me hier nu mee bemoei, dan kom ik misschien in de problemen."