Schade en gewonden bij aanval op Surinaamse goudmijn

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de mijn. Drie jaar geleden waren er rellen met inwoners uit het dorpje Nieuw Koffiekamp, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Maar Bihari vertelt dat het nu om een andere groep gaat. "We zijn permanent in gesprek met de bewoners van Nieuw Koffiekamp en zij hebben ons verzekerd dat zij niet bij de aanval betrokken zijn", aldus Bihari. "We weten nog niet wie de aanvallers zijn en ook niet wat de reden van hun actie is."

Illegale goudzoekers

De plaatselijke leider, Ludwich Wijnerman, bevestigt dat de inwoners van Nieuw Koffiekamp niet betrokken zijn bij de aanval. Hij betreurt de recente gebeurtenissen. "Hier staan we helemaal buiten. De contacten met Iamgold zijn uitstekend, helemaal nu het bedrijf een deel van de concessie aan onze goudzoekers beschikbaar heeft gesteld", zegt Wijnerman. "De mannen die dinsdag de aanval hebben uitgevoerd zijn illegale goudzoekers uit andere delen van Suriname die hier hun geluk komen beproeven."

De leiding van de Rosebel-mijn heeft de regering ondertussen gevraagd om meer politie in het gebied. Dat verzoek is gehonoreerd. Volgens het bedrijf moet er op korte termijn gezocht worden naar een structurele oplossing voor de problemen met de illegale goudzoekers.