Hockeyers plaatsen zich voor WK na zege op China

De Nederlandse hockeyers zijn op het halvefinaletoernooi van de Hockey World League doorgedrongen tot de halve finales. De formatie van bondscoach Max Caldas versloeg in Londen in de kwartfinales China met 7-0 en plaatste zich dankzij de zege voor het WK van 2018 in India.

Oranje had al flink wat kansen gemist toen de 1-0 vlak voor rust op het bord kwam. Na een fraai een-tweetje met Valentin Varga schoot Robbert Kemperman raak. Niet veel later viel de 2-0. Jorrit Croon zette voor uit de draai en Almere-speler Jonas de Geus maakte zijn eerste interlandgoal.

Nederland bleef heer en meester tegen de Chinezen en liep in het laatste deel van de wedstrijd nog verder weg. Mirco Pruijser tikte aan het einde van het derde kwart uit een voorzet van Thierry Brinkman de 3-0 in het dak van het doel.

In de 47ste minuut was het feest voor Billy Bakker: de aanvoerder luisterde zijn 150ste interland op met zijn 50ste doelpunt. Bjorn Kellerman (intikker), Tristan Algera (strafcorner) en Mirco Pruijser (zijn tweede goal) maakten er in de slotfase nog 7-0 van.

Bakker is blij

Aanvoerder Bakker sprak na afloop van een topdag. "150ste interland, 50ste treffer en geplaatst voor het WK. Beter kan het niet. Het was verdiend. We begonnen niet zo goed, maar vanaf het tweede kwart ging het beter. Goede passing, mooie combinaties. We hebben het daarmee snel beslist.''