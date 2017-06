Azarenka strandt in tweede ronde bij comeback

Viktoria Azarenka is bij haar comeback op het nieuwe grastoernooi van Mallorca in de tweede ronde blijven steken. De 27-jarige Azarenka, die in de openingsronde nog een ware thriller overleefde, was kansloos tegen de Kroatische Ana Konjuh, de nummer 28 van de wereld: 1-6, 3-6.

Azarenka, in 2012 de nummer 1 van de wereld, beviel in december 2016 en kwam sinds Roland Garros van vorig jaar niet meer in actie in wedstrijdverband.

Een dag nadat ze de driesetter tegen Risa Ozaki (wegens de regenval over twee dagen verspreid) had afgerond, was de Wit-Russin duidelijk nog niet hersteld.

De 19-jarige Konjuh, vorige week nog halvefinaliste in Rosmalen, profiteerde dankbaar van de fouten van Azarenka, die op basis van een wildcard meedeed. Ze heeft door haar zwangerschap geen klassering meer op de wereldranglijst.