Rutte waarschuwt EU-top voor teveel aan optimisme

Premier Rutte waarschuwde vanmiddag voor aanvang van de Europese top in Brussel dat de EU niet te vroeg moet juichen. President Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, schreef deze week aan de EU-regeringsleiders dat er andere tijden zijn aangebroken. "De EU wordt opeens als oplossing gezien, in plaats van als het probleem", zo analyseerde hij.

Een enorme paradox volgens Tusk, omdat de EU, voor de verkiezingen in onder meer Nederland en Frankrijk, ten dode leek opgeschreven. In Nederland won de VVD de verkiezingen en eindigde PVV op de tweede plaats. En in Frankrijk won de pro-Europese Macron van Marine Le Pen van het Front National. Dat zorgde voor een beter humeur bij Tusk, zo schrijft hij.

Rutte is voorzichtiger bij aanvang van de top. "Natuurlijk is het mooi dat de VVD de grootste partij is geworden. Maar daarmee zijn de problemen niet weg", zegt Rutte. "We moeten oppassen met uitspraken waarin we zeggen dat het populisme voorbij is. Mensen verwachten wel dat de mensen die de prijs van de crisis hebben betaald het vanaf nu beter krijgen."

Brexit

De top gaat vandaag en morgen over een grote hoeveelheid onderwerpen. Zo wordt het nieuwe Europese defensiebeleid besproken. Maar ook de brexit en de directe gevolgen daarvan komen aan de orde.

Premier May zal vanavond tijdens het diner vertellen hoe zij de onderhandelingen ziet. Vooraf zei ze tevreden te zijn met de start van de gesprekken. "Vandaag ga ik de anderen vertellen hoe we de rechten van EU-burgers willen beschermen", zei de Britse premier.

Rutte is benieuwd. "Ik hoop dat de Britten betrokken blijven bij de interne markt, maar dat kan alleen als ze ook de spelregels van die markt erkennen." Een van de spelregels is het Hof van Justitie en daar willen de Britten niets meer mee te maken hebben.