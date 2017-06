Verdachte dood Savannah blijft vastzitten

De jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten blijft langer vastzitten. De rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd met 30 dagen.

De rechter bepaalde ook dat de 16-jarige verdachte voorlopig in beperking blijft. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Savannah werd begin deze maand omgebracht. Drie dagen nadat ze als vermist was opgegeven, werd haar lichaam teruggevonden in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten.

Een dag na de vondst werd de jongen uit Den Bosch gearresteerd.