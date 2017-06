WK-kwalificaties volleybalsters in Rotterdam

Het WK-kwalificatietoernooi voor de Nederlandse volleybalsters vindt in augustus plaats in Rotterdam. Dat heeft de Europese bond CEV bekendgemaakt.

Oranje strijdt in het Topsportcentrum met België, Bulgarije, Tsjechië, Slovenië en Griekenland om twee tickets voor het WK, dat in 2018 wordt gehouden in Japan.

Nederland wist zich begin juni tijdens het eerste kwalificatietoernooi niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK. De equipe van bondscoach Jamie Morrison verloor in Bakoe het beslissende duel met gastland Azerbeidzjan.