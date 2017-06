35 graden in het zuiden, pittige buien zorgen voor afkoeling

Opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. In Eindhoven bereikte het kwik de 35 graden. In Limburg kan het kwik nog oplopen naar 36 graden.

Sinds het begin van de metingen is het op 22 juni nog niet zo heet geweest. Het oude landelijke record op 22 juni stond op naam van Vlissingen met 31,7 graden. Deze temperatuur is op veel plaatsen ruim overschreden. In Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen is er sprake van een regionale hittegolf.

Pittige buien

Er zijn vanmiddag wel grote verschillen. De temperatuur is aan de kust al flink gedaald. In Den Helder is het nu 18 graden. De bewolking neemt in de kuststreek toe en ook de wind trekt aan.

Dat is de voorbode van pittige buien die de komende uren over het land trekken. Ook de avondspits kan daar last van krijgen.