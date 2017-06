Engelse voetbalbond verbreekt alle contracten met gokbedrijven

De Engelse voetbalbond FA beëindigt per direct alle contractuele overeenkomsten met wedkantoren en andere bedrijven die in de gokindustrie actief zijn. Die beslissing is genomen na een intern onderzoek van de FA, waarbij de kernvraag was of een bond die strenge regels heeft omtrent gokken wel een overeenkomst kan hebben met een gokbedrijf. De FA had sponsorcontracten met twee grote wedkantoren.

De samenwerking tussen de bond en de wedkantoren werd onderwerp van discussie nadat de Britse voetballer Joey Barton voor achttien maanden was geschorst vanwege het wedden op voetbalwedstrijden. Barton gaf toe dat hij geld had ingezet op wedstrijden, maar tekende daarbij aan dat de Engelse voetbalbond zelf ook een verkeerd signaal afgeeft door een dubbele moraal te hanteren ten aanzien van gokken.

De bond blijft wel samenwerken met de gokkantoren als het gaat om bestrijding van verdachte gokpatronen en het gokken van spelers op wedstrijden. Dat laatste is verboden.

Ajax heeft wel sponsordeal

Ook in Nederland zijn gokbedrijven als sponsor actief. Ajax heeft juist deze week bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten met het Chinese wedkantoor KB88. Beide partijen zijn een verbintenis voor twee jaar aangegaan.

Ook de Nederlandse wielerbond KNWU heeft een gokbedrijf als sponsor, Unibet. Dat bedrijf zou eigenlijk met ingang van dit jaar voor vier jaar sponsor zijn, maar omdat een nieuwe wet over online-gokken in Nederland nog op zich laat wachten is de sponsordeal vooralsnog alleen dit jaar geldig.