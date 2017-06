Taakstraf voor badmeesters om verdrinking Syrisch meisje Rhenen

Drie zwembadmedewerkers zijn veroordeeld tot 60 uur werkstraf, omdat ze schuld hebben aan de verdrinking van een Syrisch meisje tijdens het schoolzwemmen twee jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

Volgens de rechter hebben de drie badmeesters te routinematig gehandeld en communiceerden ze te weinig, waardoor de 9-jarige Salam ongezien naar het diepe bad kon gaan en daar verdronk.

De twee leerkrachten van de school die erbij waren, zijn door de rechter vrijgesproken. De leraren hebben weliswaar een fout gemaakt door niet te zien dat het meisje naar het diepe was gegaan, maar de rechter concludeert dat hun verder niets te verwijten valt.

Het Openbaar Ministerie had 120 uur werkstraf geëist, omdat het vijftal niet goed op het meisje zou hebben gelet. Volgens het OM hadden ze niet afgesproken wie waar toezicht hield en gaven ze te weinig aan elkaar door.

Geen Nederlands

Het Syrische meisje verdronk in september 2015 in zwembad 't Gastland in Rhenen. Ze was pas kort in Nederland. Het was op school en in het zwembad bekend dat ze niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak.

Toch werd ze na afloop van de zwemles niet speciaal in de gaten gehouden. Salam belandde bij het vrij-zwemmen in het diepe bad en verdronk zonder dat iemand het zag. Hoe dat precies kon gebeuren, blijft onduidelijk.

Reanimeren

De rechtbank heeft er in de uitspraak rekening mee gehouden dat de badmeesters na de ontdekking van Salam er alles aan hebben gedaan om haar nog te redden, door de hulpdiensten in te schakelen en te proberen haar te reanimeren.

Volgens de rechter staat het buiten kijf dat de badmeesters de dood van Salam niet hebben gewild. De rechtbank verwijt ze in hun functie als toezichthouder wel een gebrek aan waakzaamheid. "De dood van Salam was een ongeluk, maar wel een ongeluk dat voorkomen had kunnen worden, als minder op routine was gevaren en er beter was gecommuniceerd."

Ook noemde de voorzitter van de rechtbank het extra wrang voor de nabestaanden dat het meisje was verdronken in het veilige Nederland, terwijl haar ouders net waren gevlucht uit Syrië.