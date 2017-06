Ontruiming bij station Sittard na bommelding

Het station van Sittard is ontruimd na een bommelding. Ook omliggende kantoren zijn ontruimd. Het treinverkeer rond Sittard is stilgelegd. Sittard is onder meer een station voor de intercity Amsterdam-Maastricht en Rotterdam-Heerlen.

Volgens een Burgernet-bericht is de politie op zoek naar een getinte man met een slecht gebit. Hij wordt tussen de 25 en 30 jaar geschat en draagt een wit shirt en een witte pet.

Door de ontruiming is het station niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Er rijden geen treinen meer naar station Sittard en ook bussen stoppen er niet.