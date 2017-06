Prijs van ruwe olie daalt in rap tempo, benzineprijs daalt langzaam mee

De prijs van een vat ruwe olie is in een paar weken tijd met twintig procent gedaald. Daarmee lijkt het plan van de OPEC-landen om de prijs van ruwe olie op te krikken mislukt.

Een vat ruwe Brent-olie kost nu iets minder dan 45 dollar. Dat is de laagste prijs sinds november 2016.

OPEC-landen spraken in november een productiebeperking af om de prijs op te schroeven. Dat leek even effect te hebben, ook doordat Rusland en andere niet-OPEC landen zich erbij aansloten. Maar doordat in de VS de productie van schalie-olie inmiddels is opgevoerd, komt er weer meer olie op de markt en daalt de prijs.