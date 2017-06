Bruin leidingwater, smog en andere problemen door hitte

Dijkdoorbraak

Waterschappen zijn druk in de weer om de dijken sterk te houden. In 2003 brak een veendijk in Wilnis doordat hij door de hitte was uitgedroogd. Straten kwamen blank te staan en duizenden mensen werden geƫvacueerd.

Sinds dinsdag is waterschap De Stichtse Rijnlanden in Utrecht bezig met het besproeien van de dijken. "Een dijk die uitdroogt wordt lichter. Dijken kunnen dan wegschuiven door gebrek aan gewicht. Dat is wat er in Wilnis is gebeurd." Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, zegt woordvoerder Patrick Poelmann. "Als we de dijken goed vochtig houden, is de kans op een doorbraak eigenlijk nul."