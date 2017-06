Laagopgeleiden moeten langer doorwerken dan hoogopgeleiden

Laagopgeleiden gaan ruim een jaar later met pensioen dan hoger opgeleiden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Werknemers met mbo, vmbo of alleen de basisschool gaan inmiddels gemiddeld op hun 65ste met pensioen. Werknemers met een hbo- of academische opleiding stoppen ruim een jaar eerder al met werken, enkele maanden voor hun 64e verjaardag, zeggen de onderzoekers.

Het verschil in werkelijke pensioenleeftijd tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus wordt steeds groter, concludeert onderzoeker Raymond Montizaan. Dat komt volgens hem voornamelijk door overheidsbeleid. De vut en het prepensioen zijn vanaf 2006 geleidelijk afgeschaft. Daar kwam vanaf 2013 de verhoging van de AOW-leeftijd bij.

Luxegoed

Wie eerder met pensioen wil moet vermogen opbouwen, en dat lukt veel laagopgeleiden niet, stelt Montizaan in De Volkskrant. Hogeropgeleiden bouwen vaak wel vermogen op - bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen of hun huis te verkopen. Een vroegtijdig pensioen wordt daardoor steeds meer een luxegoed, aldus de onderzoeker.

Laagopgeleiden werken dus langer door, maar hebben over het algemeen fysiek zwaardere beroepen en hebben een lagere levensverwachting. Zij leven volgens het CBS gemiddeld 53 jaar in goede gezondheid, voor hogeropgeleiden is dat 72 jaar.