Toetsingscommissie: euthanasie loopt niet uit de hand

Kohnstamm werpt die kritiek van zich af. Hij betoogt dat euthanasie alleen wordt toegepast bij mensen die een expliciete wilsverklaring hebben ingevuld. Chabot en de artsen die de kritiek leveren zijn volgens Kohnstamm "een beetje de weg kwijt".

Kohnstamm is het wel met Chabot eens dat er discussie moet komen over euthanasie op dementerende of psychiatrische patiënten, maar in de praktijk is volgens hem geen sprake van onzorgvuldigheid of een glijdende schaal. Het is niet "U vraagt, wij draaien", zegt Kohnstamm.

Kohnstamm raadt artsen aan bij euthanasie van een dementerende of psychiatrische patiënt opnames te maken, om de beoordeling van een toetsingscommissie te vergemakkelijken.