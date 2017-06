'Hadden tegen beste ploeg kans wereldkampioen te worden'

Het is nieuw, spectaculair, wordt olympisch én Nederland is er goed in: 3x3-basketbal. Op het WK in het Franse Nantes pakte de mannenploeg woensdag verrassend zilver.

Natuurlijk overheerste kort na de verloren finale tegen Servië nog teleurstelling bij bondscoach Brian Benjamin, maar hij kon ook al snel weer verder kijken. "We mogen heel trots zijn op wat we hier hebben gepresteerd."

In de eindstrijd kwam Oranje nipt tekort tegen regerend wereldkampioen Servië. "Het is de achtste keer op rij dat we van hen verliezen. De keren hiervoor waren we kansloos. Nu kon het met nog een minuut te spelen alle kanten op", vertelde hij in Langs de Lijn En Omstreken.