Mount Everest wordt opnieuw gemeten, kans op krimp en op groei

De Nepalese overheid laat de hoogte van de Mount Everest opnieuw meten. De berg is met 8848 meter officieel de hoogste ter wereld, maar wetenschappers denken dat de berg gekrompen of juist gegroeid kan zijn.

De berg kan kleiner geworden zijn door de aardbeving in Nepal twee jaar geleden. Ook de opwarming van de aarde kan invloed hebben op de hoogte. Het kan zijn dat er zo veel sneeuw en ijs op grote hoogte is gesmolten, dat de berg een beetje is ingezakt. Het zou ook kunnen dat de berg is gegroeid, door continentale platen die tegen elkaar aan schuiven en de Mount Everest omhoog duwen.

Daarom is een onderzoeksteam begonnen met de voorbereidingen om de berg te meten. Het is een flinke klus, want op verschillende hoogtes moeten meetstations worden neergezet. Een combinatie van geometrische data en gps moet uiteindelijk uitsluitsel geven over de hoogte van de Mount Everest.

De Mount Everest werd voor het eerst gemeten door een team onder leiding van de Engelsman George Everest. De man naar wie de berg genoemd is, had in 1856 gemeten dat de berg 8840 meter hoog was. Later is dat bijgesteld naar 8848 meter.