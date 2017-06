Nieuwe loungeset gaf winnende Dumoulin eindelijk rust

Een beetje draaierig, maar toch ook voldaan kwam Tom Dumoulin over de finish in het warme Gelderland. Hij had zich zojuist weer de beste tijdrijder van het land getoond.

En dus mocht hij het kleine podium op in Montferland. Dat is toch wel andere koek dan een enorm podium in een uitzinnig Milaan. Daar stond de Limburger drie weken geleden na het winnen van de Giro d'Italia.

Een nationaal kampioenschap is nu eenmaal minder aansprekend dan een van 's werelds heroïsche wielerrondes. Toch kon Dumoulin zich prima opladen voor de tijdrit. "Het ging me makkelijker af dan dat ik dacht", vertelde hij na afloop.

In de Ronde van Zwitserland stapte hij nog vermoeid af. "Ik heb na de Giro geen moment rust kunnen pakken. Mentaal en fysiek was ik op. Pas de afgelopen dagen ben ik echt bijgekomen. Onze tuin is eindelijk af, dus ik heb lekker kunnen hangen in de loungeset."