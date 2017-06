Vier verdachten opgepakt voor aanslag Brussel

In het onderzoek naar de mislukte aanslag gisteren in Brussel zijn vanavond vier verdachten opgepakt. Dat heeft het federaal parket bevestigd na vragen van media.

De verdachten werden opgepakt bij doorzoekingen in de Brusselse deelgemeenten Koekelberg, Anderlecht en Molenbeek. Alle vier hebben ze contact gehad met de dader van de aanslag op station Brussel-Centraal.

Dat was een 36-jarige Marokkaan uit Molenbeek. Hij werd direct na het mislukken van de aanslag doodgeschoten door militairen.

TATP

Bij een doorzoeking van de woning van de dader is aceton en peroxide gevonden, schrijft De Standaard.

Aceton en peroxide zijn stoffen die nodig zijn voor de springstof TATP. Dat is een springstof die ook bij de aanslagen vorig jaar in Brussel en in 2015 in Parijs werd gebruikt.

Ook zijn er documenten gevonden die erop wijzen dat de dader sympathie├źn had voor IS.