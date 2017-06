'IS blaast moskee Mosul op waar kalifaat werd uitgeroepen'

Een van de weinige video-opnamen die zijn gemaakt van Baghdadi is gesitueerd in die moskee, die ook wel Grote Moskee wordt genoemd. Vorige week zei het Russische ministerie van Defensie dat de IS-leider mogelijk was omgekomen bij een luchtaanval op de Syrische stad Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van het kalifaat. Baghdadi is al vaker doodverklaard.

Binnenstad

Mosul werd in 2014 veroverd door IS. Het Iraakse leger begon in 2016 met steun van de Verenigde Staten aan de aanval op Mosul.

Vorige week viel het leger van Irak de binnenstad van Mosul binnen. In de binnenstad zitten nog zo'n 100.000 tot 150.000 mensen vast. In zowel Syriƫ als Irak geeft IS al maanden terrein prijs.