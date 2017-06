Formatie Dag 98: toenadering D66 en ChristenUnie bij rijsttafel

Het etentje op de bovenverdieping van een Indonesisch restaurant in de Haagse binnenstad duurde niet langer dan anderhalf uur. Om 19.30 uur kwamen D66-leider Pechtold en ChristenUnie-leider Segers met hun secondanten al weer naar buiten om te zeggen dat het "een goede rijsttafel" was en dat er "een goede basis" was gelegd.

Bij binnenkomst in het restaurant waarschuwde Pechtold al dat de grote inhoudelijke verschillen met de ChristenUnie niet met één etentje opgelost zouden worden.

Goede wil

De D66-leider had Segers uitgenodigd voor de rijsttafel en wilde vooral zijn goede wil tonen. "Echt van harte gaat het nog niet", constateert NOS-verslaggever Ron Fresen. "Pechtold gaat vanaf nu voor het succes met de ChristenUnie, te beginnen met dit goedmaakdinertje met Segers."

Pechtold rest weinig keus nu alle andere mogelijkheden zijn afgevallen. GroenLinks, SP en de PvdA willen niet in een kabinet met VVD, CDA en D66, ieder om andere redenen.