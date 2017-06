Bart is voor één dag blind en het valt hem 'vies tegen'

Bart keert terug op kantoor. De brief is intussen ook bezorgd en hij probeert nog wat te werken. Maar heel ver komt hij niet. Ik zie wel hoeveel mogelijkheden er zijn voor mensen met een visuele beperking, alle toetscommando's die er alleen al zijn. Maar dan moet je ze wel kennen en daar trainingen in volgen, anders is het niet te doen.

Als de acht uur voorbij zijn, is Bart blij dat de bril af kan. "Ik weet niet of ik volgend jaar weer mee doe, maar ik ga sowieso de actie op een of andere manier weer steunen. En de ervaring hoe het is om niets te kunnen zien, heb ik binnen. Ik ga in ieder geval nooit meer zomaar mijn fiets op straat zetten."