Kraai in Alkmaar knalt direct na vrijlating tegen raam

Een pijnlijk moment voor een kraai in Alkmaar. Nadat de vogel na een aanrijding weer naar buiten kon om te vliegen, ging het meteen weer mis. Nadat hij enkele meters had gevlogen, knalde de kraai tegen een raam aan.

Het dier werd eerder op de dag door een vrouw uit Alkmaar van de straat gehaald nadat hij was aangereden, meldt NH Nieuws. De dierenambulance kwam niet en dus wikkelde ze de vogel in een handdoek en nam hem mee naar huis. Later liet ze de kraai weer vrij. Maar dat ging dus niet helemaal goed.

Keiharde confrontatie

Op beelden is te zien hoe de kraai op de leuning van een tuinbankje zit voordat hij zijn vleugels uitslaat. Als het dier wil wegvliegen, gaat het mis. Hij vliegt hard tegen een raam aan en valt op de grond.

Sabine, de vrouw die de kraai na de aanrijding had opgepakt, filmde de confrontatie met het raam en zette van schrik de camera uit. "Het leek erop dat hij zijn vleugels weer kon gebruiken. Het voelde als een magisch moment. Dat ik wilde vastleggen", verklaart ze op Facebook.

De kraai heeft ook deze klap volgens Sabine weer overleefd.