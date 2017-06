Kohl neemt met Europees afscheid postuum wraak

Op 1 juli nemen Europese en wereldleiders in het Europees parlement in Straatsburg afscheid van oud-bondskanselier Helmut Kohl. Een unicum, zo'n Europese afscheidsceremonie, maar voor een staatsman als Kohl lijkt het treffend.

Als architect van de euro en aanjager van Europese integratie werd hij na zijn overlijden alom geroemd als een van de grootste Europese politici. Toch blijkt de (eigen) keuze voor dit afscheid minder te zijn ingegeven door zijn liefde voor Europa dan in eerste instantie werd gedacht.

Vijanden

Duitse media schrijven nu dat Kohl met deze keuze vooral een Duitse staatsbegrafenis heeft willen verhinderen. Een officieel Duits afscheid zou namelijk betekenen dat de huidige president van Duitsland, Frank Walter Steinmeier, een toespraak zou houden.

En SPD'er Steinmeier geldt als vijand van de overleden bondskanselier, omdat hij een onderzoek liet doen naar het vernietigen van documenten door Kohl. Dat leverde geen belastend materiaal op, maar tussen Kohl en Steinmeier kwam het nooit meer goed. En Kohl stond bekend om de hardnekkige rancune die hij jegens zijn vijanden koesterde.

Kohls meisje

Ook bondskanselier Merkel en Kohl hadden een moeizame relatie. Merkel, die in het begin van haar carrière Kohls beschermeling was en door hem 'meisje' werd genoemd, was verantwoordelijk voor Kohls roemloze aftocht uit hun partij, de CDU. Zij nam openlijk afstand van hem in een brief in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, na een groot schandaal rond de partijfinanciering.

En dat krijgt ze nu terug. Kohls weduwe, zijn tweede vrouw Maike Kohl-Richter, heeft volgens Der Spiegel laten weten dat ze niet wil dat Merkel spreekt op het afscheid. Ze heeft liever de Hongaarse premier Orbán, een van Merkels grootste critici en tegenstanders in de EU.

Maar vooralsnog lijkt de oproep van Kohl-Richter geen effect te hebben. Merkel staat nog steeds op de lijst van aangekondigde sprekers in Straatsburg.

Eenwording

In Duitsland krijgt Kohl dus geen staatsbegrafenis, maar een openbare herdenkingsdienst in de dom van de stad Speyer. Jammer, vinden veel Duitsers. Hij was naast een groot Europeaan toch vooral ook Kanzler der Einheit, bondskanselier van de Duitse eenwording in 1990.

Na de dienst wordt Kohl bijgezet op de begraafplaats in Speyer. Niet in het familiegraf in Ludwigshafen, waar ook zijn ex-vrouw Hannelore begraven ligt. Ook dat was Kohls eigen wens.