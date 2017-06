Jihadvlag en drugs in Nijmeegse jeugdgevangenis

In de Nijmeegse jeugdinrichting De Hunnerberg zijn foto's gemaakt van gedetineerden met een jihadvlag en met drugs. Op de afbeeldingen is ook te zien dat ze een djellaba dragen, een traditioneel Marokkaans gewaad met lange mouwen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat de foto's in de jeugdinrichting zijn gemaakt. Ze zijn volgens een woordvoerder al meer dan drie jaar oud. De inrichting was toen al bekend met het merendeel van de afbeeldingen, zegt de woordvoerder.

De voorwerpen op de foto's zijn daarna in beslag genomen en er zijn "passende strafmaatregelen" genomen. De meeste jongeren op de foto zitten niet meer in de jeugdinrichting. Een deel zou zijn overgeplaatst en sommigen zijn op vrije voeten.

Een anonieme tipgever heeft de foto's nu doorgespeeld aan Omroep Gelderland.

Radicalisering

De woordvoerder gaat niet inhoudelijk op de zaak in, maar laat in een schriftelijke verklaring weten dat het bezit van drugs, telefoons en voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard niet is toegestaan.