Roda JC vindt in Molenaar nieuwe hoofdtrainer

Filosofie

"Het is een Nederlandse coach die het Nederlands voetbal kent en die door de jaren heen al de nodige ervaring heeft opgebouwd als speler en als trainer", aldus technisch directeur Harm van Veldhoven van Roda JC. "Wij zijn erg blij dat hij voor ons heeft gekozen want het is een trainer die past binnen onze visie en filosofie."

Molenaar wordt donderdagochtend gepresenteerd.