3x3-basketbalteams door naar laatste vier op WK

Oranje-mannen ook naar halve finales

De Nederlandse mannen stonden in de kwartfinales al tegen een Russische tegenstander. Het werd na een enerverend potje 15-13 voor de Orange Lions.

De Russen gooiden veel fysiek in de strijd, die lange tijd gelijk op ging. Halverwege het duel was de stand 8-8. Vanaf 10-10 slaagde Oranje erin een gaatje van drie punten te slaan, maar dat was niet genoeg om freewheelend naar het eind te kunnen gaan. Integendeel, Rusland knokte zich terug tot 13-13.