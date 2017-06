Azarenka ontsnapt bij terugkeer op tennisbaan

Viktoria Azarenka heeft haar rentree op de WTA-tour opgeluisterd met een zwaarbevochten zege. De Wit-Russin, die in december moeder werd en sinds Roland Garros 2016 geen wedstrijd meer gespeeld had, won op het grastoernooi van Mallorca in de eerste ronde met 6-3, 4-6, 7-6 (7) van Risa Ozaki.

Tegen Ozaki, de nummer 73 van de wereld, kreeg Azarenka de overwinning bepaald niet cadeau. Het duel werd dinsdag afgebroken op het moment dat de Japanse in de derde set met 5-4 leidde. Ze wist de klus een dag later echter niet te klaren, hoewel ze drie matchpoints kreeg. In de spannende tiebreak sloeg Azarenka op haar derde matchpoint wel toe.