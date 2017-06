Sproeiverbod in Vlaanderen om aanhoudende droogte

In Vlaanderen is het vanaf morgen verboden om leidingwater te gebruiken voor recreatieve doeleinden . Minister Schauvliege van Omgeving stelde het verbod in op verzoek van de Oost- en West-Vlaamse gouverneur. Het moet voorkomen dat door de aanhoudende droogte waterschade ontstaat.

Concreet is het morgen in heel Vlaanderen verboden om auto's wassen, het gras te sproeien en zwembaden te vullen met leidingwater. Mensen die zich niet aan het verbod houden, riskeren een boete.

Eerder riep het Vlaamse netwerk van drinkwatermaatschappijen al op om regenwater te gebruiken in plaats van leidingwater bij het sproeien van de tuin en het autowassen.

Omroep VTM meldt dat het in 40 jaar niet zo droog is geweest in Belgiƫ. Sinds juli vorig jaar is er bijna elke maand veel te weinig regen gevallen.