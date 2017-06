Maret Balkestein-Grothues zet haar loopbaan voort in Polen. De 28-jarige volleybalster verruilt Fenerbahçe voor de Poolse kampioen Chemik Police.

De aanvoerster van Oranje, die afgelopen seizoen kampioen werd in Turkije, was in Polen eerder actief voor Trefl Sopot. Ze speelde ook in Frankrijk, Italië en Azerbeidzjan.