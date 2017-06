Britse prins Philip (96) opgenomen, maar 'in good spirits'

De Britse prins Philip is gisteren opgenomen in het ziekenhuis, meldt Buckingham Palace. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. De 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth wordt behandeld voor een infectie.

Volgens een woordvoerder van het Britse koningshuis is de prins "in good spirits", vol goede moed dus, ondanks zijn ziekenhuisopname.

Door de opname mist Philip de 'queen's speech', de Britse troonrede die zijn vrouw binnenkort uitspreekt. Daar is hij teleurgesteld over, zegt de woordvoerder, evenals het feit dat hij Royal Ascot misloopt. Dat is het beroemde paardenrace-evenement waar de Britse society zich nadrukkelijk presenteert.