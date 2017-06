Dader Brussel was 36-jarige Marokkaan

De man die gisteravond een mislukte aanslag pleegde op het Centraal Station in Brussel woonde in de Brusselse gemeente Molenbeek. Het was een Marokkaan van 36 met de initialen O.Z. Hij was bij de politie niet bekend vanwege terrorisme, heeft een woordvoerder van het Belgische Federaal Parket op een persconferentie gezegd.

In de persconferentie gaf het Federaal Parket een verslag van wat er gisteravond gebeurde: de man betrad om 20.39 uur het station en begaf zich op een perron tussen de reizigers. Vijf minuten later begon hij te schreeuwen en volgde een knal in een koffer die hij bij zich had. De koffer vatte vlam en er volgde een tweede ontploffing. Toen bleek dat er in de koffer spijkers en gasflessen zaten.

De man liep daarna weer de stationshal in, recht op een militair af, terwijl hij Allahoe Akbar riep. De militair schoot enkele malen op de man waardoor hij overleed. De politie heeft de woning van de man in Molenbeek doorzocht.

Maatregelen

België neemt extra maatregelen naar aanleiding van de mislukte aanslag gisteren op het Brusselse treinstation Centraal. Na afloop van een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad heeft premier Michel dat aangekondigd. Hij gaf geen nadere details.

"We willen er alles aan doen om onze veiligheid te versterken en alert te blijven. We zullen niet worden geïntimideerd door terroristen die onze waardigheid bedreigen", zei Michel. Hij voegde eraan toe dat de Belgen hun vrijheid, democratie en rechtsstaat zullen verdedigen.

Verder prees Michel het ingrijpen van de politie en bedankte hij het personeel van de Spoorwegen voor hun efficiënte en snelle optreden. Ook de militairen kregen een pluim: "Ze zijn bijzonder koelbloedig geweest in gevaarlijke omstandigheden."